Eingestellt
HTS3531/12
Leistungsstarker Surround Sound
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Machen Sie Ihr Home Entertainment-Erlebnis unvergesslich mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Surround Sound bieten, und DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für annähernde HD-Qualität.
DVD
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Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.
3.5
von 5
8
Bewertungen
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
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Diese Bewertung wurde für HTS3531 5.1 Home theatre verfasst
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thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
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