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Support
HTS3541/12
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Kurzanleitung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Warum kann ich nicht auf die BD-Live-Funktion meinem Philips HTS zugreifen?
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
Kein Video wenn iPod an Philips Dockingstation angeschlossen
Untertitelsprache nicht über die Fernbedienung des Philips Players zu ändern
Ich habe das Kennwort meines Philips Geräts vergessen.
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts