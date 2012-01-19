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  • Ersatzbürstenköpfe mit doppelter Reinigungswirkung
  • Ersatzbürstenköpfe mit doppelter Reinigungswirkung

Eingestellt

SensiflexSonicare Bürstenköpfe

HX2012

4.5
| (75) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Ersatzbürstenköpfe mit doppelter Reinigungswirkung
Ersatzbürstenköpfe (2er-Pack) für die elektrische Philips Sonicare Sensiflex Zahnbürste HX2012/30.
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Sonicare Bürstenköpfe

Ersatzbürstenköpfe mit doppelter Reinigungswirkung

  • Doppelpack

Zahnfleisch-Schutz

Zahnfleisch-Schutz

Die patentierte Druckkontrolle der Philips Sonicare (das sog. Gum Protection System) unterstützt einen optimalen Bürstendruck.

Reinigung der sichtbaren Zahnflächen

Reinigung der sichtbaren Zahnflächen

Reinigt die sichtbaren Zahnflächen, während die Aktivspitze Plaque in den schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen entfernt.

Natürlich weiße Zähne

Natürlich weiße Zähne

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

75

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

19/01/2012

Deutschland

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Bürstenköpfe verfasst

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14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads verfasst

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14/07/2013

United Kingdom

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Diese Bewertung wurde für Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads verfasst

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