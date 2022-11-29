NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Neu
HX3072/00
Für die tägliche Reinigung
2 Spitzen: N1 Standard für die Reinigung der Zahnzwischenräume und N2 Comfort für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch
Nur mit dem Philips Sonicare Compact Flosser kompatibel
Nur mit dem Philips Sonicare Compact Flosser kompatibel
Die N1 Standarddüse eignet sich ideal für die tägliche Reinigung und entfernt Plaque sowie Speisereste zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands effektiv.
Die N1 Standarddüse mit Einzelstrahl eignet sich ideal zum Entfernen hartnäckiger Speisereste. 97 % der Benutzer bestätigen, dass sie sich zum Entfernen von Speiseresten zwischen den Zähnen eignet.***
Die N2 Comfort Düse verfügt über ein weiches Gummielement und wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Zähne und von empfindlichem Zahnfleisch entwickelt – ohne Kompromisse bei der Plaqueentfernung eingehen zu müssen. 95 % der Benutzer bestätigen eine effektive Reinigung bei gleichzeitig besonders sanfter Behandlung des Zahnfleischs.**
4.0
von 5
185
Bewertungen
Heinza
29/11/2022
Deutschland
Cordless Power
Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.
Vorteile
Großer Wasserbehälter
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
beeostlee
29/04/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Mundgefühl
Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.
Vorteile
Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst
MadelineC
28/04/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr gute Gerät
Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.
Vorteile
schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst
in einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren
Bei Verwendung mit Komfortdüse, Umfrage, USA, N = 109, 2023
Bei Verwendung mit Standarddüse, Umfrage, USA, N = 109, 2023