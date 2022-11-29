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  • Für die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume
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Neu

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard und Komfort

HX3072/00

4
| (185) Bewertungen
Für die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume
Erleben Sie mit diesen Düsen für den kompakten Philips Sonicare Flosser eine schnelle und zugleich gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume. Die Standarddüse sorgt für eine gezielte Reinigung zwischen den Zähnen. Die Komfortdüse mit ihrer weichen Spitze wurde für empfindliches Zahnfleisch entwickelt.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Stellen*

Für die tägliche Reinigung der Zahnzwischenräume

  • Für die tägliche Reinigung

  • 2 Spitzen: N1 Standard für die Reinigung der Zahnzwischenräume und N2 Comfort für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

  • Nur mit dem Philips Sonicare Compact Flosser kompatibel

  • Nur mit dem Philips Sonicare Compact Flosser kompatibel

N1 Standarddüse, ideal für die tägliche gründliche Reinigung

N1 Standarddüse, ideal für die tägliche gründliche Reinigung

Die N1 Standarddüse eignet sich ideal für die tägliche Reinigung und entfernt Plaque sowie Speisereste zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands effektiv.

N1 Einzelstrahl-Reinigung, ideal zum Entfernen von Speiseresten

N1 Einzelstrahl-Reinigung, ideal zum Entfernen von Speiseresten

Die N1 Standarddüse mit Einzelstrahl eignet sich ideal zum Entfernen hartnäckiger Speisereste. 97 % der Benutzer bestätigen, dass sie sich zum Entfernen von Speiseresten zwischen den Zähnen eignet.***

N2 Comfort Düse – ideal für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

N2 Comfort Düse – ideal für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

Die N2 Comfort Düse verfügt über ein weiches Gummielement und wurde speziell für die Reinigung empfindlicher Zähne und von empfindlichem Zahnfleisch entwickelt – ohne Kompromisse bei der Plaqueentfernung eingehen zu müssen. 95 % der Benutzer bestätigen eine effektive Reinigung bei gleichzeitig besonders sanfter Behandlung des Zahnfleischs.**

Technische Daten

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4.0

von 5

185

Bewertungen

29/11/2022

Deutschland

Deutschland

Cordless Power

Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.

Vorteile

Großer Wasserbehälter

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

29/04/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Mundgefühl

Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.

Vorteile

Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz verfasst

28/04/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Gerät

Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.

Vorteile

schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. in einer In-vitro-Studie. Tatsächliche Ergebnisse können variieren

  2. Bei Verwendung mit Komfortdüse, Umfrage, USA, N = 109, 2023

  3. Bei Verwendung mit Standarddüse, Umfrage, USA, N = 109, 2023