ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
  • Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektrische Zahnbürste

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden
Etablieren Sie mit Sonicare for Kids eine gesunde Zahnputzroutine. Die Zahnbürste ist sicher und sanft zu wachsenden Zähnen und Zahnfleisch und hilft bei der Vermeidung von Karies. Diese Special Edition im Tier-Design umfasst lustige Aufkleber, mit denen Kinder ihre Zahnbürste verzieren können.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Ein spielerischer Anfang für gesunde Angewohnheiten ein Leben lang

Helfen Sie Kindern, Karies zu vermeiden

  • Sonicare-Technologie

  • Personalisierbare Aufkleber

  • Kostenlose Sonicare for Kids-App

Die Sonicare Technologie hilft Karies zu vermeiden

Die Sonicare Technologie hilft Karies zu vermeiden

Sanfte pulsierende Bewegungen reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleisches. So werden die Zähne Ihrer Kinder gründlich gereinigt, während sie das Zähneputzen lernen.

Speziell für Kinder entwickelte Bürstenköpfe

Speziell für Kinder entwickelte Bürstenköpfe

Die Bürstenköpfe wurden speziell für Kinder entwickelt, damit ihre Zähne gründlich gereinigt werden, während sie das Zähneputzen lernen. Ein Mini-Bürstenkopf ist enthalten. Bürstenköpfe in Standardgröße sind separat erhältlich.

Kreieren Sie Ihr eigenes Design mit lustigen wiederverwendbaren Aufklebern.

Kreieren Sie Ihr eigenes Design mit lustigen wiederverwendbaren Aufklebern.

Die Haustier-Edition enthält wiederverwendbare Aufkleber mit denen Kinder ihre Zahnbürste jederzeit in ein neues Tier verwandeln können. So macht das Zähneputzen Spaß!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

45

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Vorteile

Personalisierung Super Putzleistung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Vorteile

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Nachteile

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

18/09/2025

Deutschland

Deutschland

Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Vorteile

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 