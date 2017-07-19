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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Überragende Reinigung. Weiße Zähne.
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  • Überragende Reinigung. Weiße Zähne.

Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6063

4.5
| (103) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Überragende Reinigung. Weiße Zähne.
Philips Sonicare HX6063/60 elektrische Zahnbürstenköpfe für beste Reinigung und weiße Zähne
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

Nachfüllpack zum Patiententestprogramm
Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6481/60

Mitarbeitertestmodell

Mitarbeitertestmodell
ProtectiveClean 4300

HX680Q

HX6848/98

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684J

HX6856/29

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680U

HX6800/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX6802/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX684E

HX6821/47

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680A

HX6807/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Elektrische Schallzahnbürste

HX683P

HX6839/52

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Elektrische Schallzahnbürste

HX684A

HX6857/52

Bürstenkopf für weiße Zähne

Überragende Reinigung. Weiße Zähne.

  • Dreierpack

Aufsteckbarer Bürstenkopf

Aufsteckbarer Bürstenkopf

Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

Diamantförmige Borsten für die Plaque-Entfernung

Diamantförmige Borsten verfügen über mehr Reinigungsfläche zur Plaque-Entfernung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

103

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

19/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürstenköpfe

Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

19/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Bürstenköpfe

Ich bin sehr begeistert von diesen Bürstenköpfen, die Zähne fühlen sich danach an, als wenn man von einer Professionellen Zahnreinigung kommen würde. Ich hatte vorher die Pro Result Bürsten Köpfe, doch seitdem ich diese hier besitze würde ich Sie nicht mehr austauschen wollen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6064/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

10/07/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Besten von Philips

Die Philips Sonicare DiamondClean sind meines Erachtens nach die besten von Philips. Die Reinigungsleistung ist super und die Zähne werden heller. Zeitgleich wird das Zahnfleisch massiert und die Zahnzwischenräume gereinigt, auch die hintersten Backenzähne lassen sich problemlos Reinigen da der Bürstenkopf eine gute länge hat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6062 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6062 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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