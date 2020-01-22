NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX939W
HX9326/86
HX939W
HX9337/88
HX9395/88
HX9395/88R1
HX939L
HX9396/89
HX9382/36R1
HX6530
HX6512/45
Doppelpack
Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks
Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.
23 % mehr Borsten für eine gründliche Reinigung.
4.4
von 5
37
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Trenker
22/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist Klasse
Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Pitta20
30/03/2018
Deutschland
Mein Zahnarzt und ich sind begeistert
Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ole66
18/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Putzeigenschaft
Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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