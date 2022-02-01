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Eingestellt

Philips Sonicare AirFloss UltraAirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger

HX8431/03

3.7
| (934) Bewertungen
Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*
Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**
Alle Vorteile anzeigen

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

  • 1 Düse

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit

So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit

Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

934

Bewertungen

01/02/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden

Gerät funktioniert einwandfrei, Wasserstrahl ist nicht zu hart und nicht zu weich. Nützliche Einstellung für zwei oder drei Sprühstöße. Akku hält bei einmal täglicher Benutzung locker zwei Wochen.

Vorteile

Angenehme Stärke der Sprühstöße

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testmodell verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testmodell verfasst

30/11/2021

Deutschland

Deutschland

sehr gründlich!!!!

Keine Probleme mehr beim Zahnarzt. Sehr zufrieden -

Vorteile

sehr handlich

Nachteile

High tech

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

31/01/2021

Deutschland

Deutschland

Absolut TOP!

Das AirFloss ultra ist absolut klasse...lässt sich sehr gut dosieren und hat genau den richtigen Luftdruck um meine Zahnzwischenräume schonend aber dennoch sehr effizient komplett zu reinigen...Das Gerät hat keinen Konkurrenten am Markt!!!

Vorteile

gutes Handling mit ausreichend Druck um Alles sehr gut zu reinigen!

Nachteile

Tank etwas klein und durch den schwarzen Hintergrund im Tank schwer zu füllen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/03 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/03 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

  2. bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

  3. Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

  4. Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

  5. je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung