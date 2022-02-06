ch vergleiche diese Bürstenköpfe mit den DiamondClean-Aufsätzen, die von der Form und Idee bereits diesen Aufsätzen entsprechen. Allerdings sind die DiamondClean-Borsten weicher und somit schonender für das Zahnfleisch. Auch habe ich den Eindruck, dass der gummierte Bereich bei den DiamondClean-Aufsätzen ebenfalls weicher ist und sich somit etwas besser anpasst. Schön ist es aber, dass es mit diesem Aufsatz nun auch eine Alternative für die Menschen gibt, die festere Borsten bevorzugen, denn qualitativ überzeugt dieser Bürstenkopf allemal! Zum Whiteffekt kann ich nicht viel sagen, da sich das Werbeversprechen auf das Zähneputzen mit einer Handzahnbürste und einer Zahnaufhellungszahnpasta bezieht. Da ich aber bereits mit einer Sonicare putze und keine Zahnaufhellungszahnpasta benutzt habe, konnte ich hier keinen Effekt feststellen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass das Werbeversprechen durchaus zutrifft, da der DiamondClean-Aufsatz auch schon überzeugt hat. Im neuen Design lässt sich die Verpackung nun zudem leichter öffnen. Mir wurden die Phillips Sonicare W3 Premium White Standard-Bürstenköpfe im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt. [Diese Bewertung wurde nach Erhalt eines Anreizes (Gutschein, Rabatt, kostenlose Probe, Gewinnspiel, Wettbewerb mit Verlosung, etc.) eingereicht.]