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NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

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  • Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene
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Philips Sonicare DiamondClean 9000Wiederaufladbare Zahnbürste

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1559) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene
Genießen Sie die umfassende Mundpflege mit der elektrischen Philips Sonicare DiamondClean Zahnbürste – entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen. Die App-Technologie verfolgt Ihre Putzgewohnheiten und hilft Ihnen, sich um Ihre Mundgesundheit zu kümmern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Entfernt sanft bis zu 10 x mehr Plaque*

Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene

  • 10 x mehr Plaque-Entfernung*

  • Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen**

  • Drucksensor

  • 4 Putzmodi, 3 Intensitäten

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 3 Tagen*

Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in 3 Tagen*

Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Sonicare Flüssigkeitsströmung

Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

1559

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

23/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach spitze!

Ich möchte ihn einfach nicht mehr missen! Super gut verarbeitet! Das Reiseetui ist schön gestaltet. Die Ladebasis ist auch sehr schön. Im ganzen wirkt es sehr edel und qualitativ hochwertig! Die Funktionen sind leicht zu verstehen und die App dazu ist super. Sollte man ein so Gerät neu haben, sollte man auch die Bürsten neu haben. Da in der App angezeigt wird, wie oft man diese noch nutzen kann.

Vorteile

Top Qualität und App Verbindung möglich!

Nachteile

Bisher keine und glaub nicht, das welche kommen. Philips hat mich noch nie enttäuscht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Date of Use 2026-07-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Date of Use 2026-07-06

18/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Zahnreinigung ist sehr gründlich und vielfälti

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

Date of Use 2026-07-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

Date of Use 2026-07-01

05/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Zahnbürste ist für mich der Hammer

Meine Zähne fühlen sich mega sauber an nach dem Putzen. Das hat meine alte elektrische Zahnbürste nie so gut gemacht. Auch mein Zahnfleisch sieht besser aus. Topp , ich bin total zufrieden!

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Date of Use 2026-05-22

Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst

Date of Use 2026-05-22

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

  2. im White+ Modus unter Verwendung einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung in 3 Tagen.