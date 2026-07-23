NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX9913/17
HX991W
10 x mehr Plaque-Entfernung*
Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen**
Drucksensor
4 Putzmodi, 3 Intensitäten
Für eine gründliche Reinigung ist ein besonderer Ansatz erforderlich. Dieser C3-Bürstenkopf hat dichte, steife Borsten in der Mitte in fünfeckiger Form, um Ihre Zähne aufzuhellen und zu polieren. So können Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in drei Tagen entfernen. Außerdem wird bis zu 10 Mal mehr Plaque entfernt als mit einer Handzahnbürste.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.
4.2
von 5
1559
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
23/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach spitze!
Ich möchte ihn einfach nicht mehr missen! Super gut verarbeitet! Das Reiseetui ist schön gestaltet. Die Ladebasis ist auch sehr schön. Im ganzen wirkt es sehr edel und qualitativ hochwertig! Die Funktionen sind leicht zu verstehen und die App dazu ist super. Sollte man ein so Gerät neu haben, sollte man auch die Bürsten neu haben. Da in der App angezeigt wird, wie oft man diese noch nutzen kann.
Vorteile
Top Qualität und App Verbindung möglich!
Nachteile
Bisher keine und glaub nicht, das welche kommen. Philips hat mich noch nie enttäuscht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-07-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-07-06
Raini56
18/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Zahnreinigung ist sehr gründlich und vielfälti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-07-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9913/18 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Date of Use 2026-07-01
Xela75
05/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Die Zahnbürste ist für mich der Hammer
Meine Zähne fühlen sich mega sauber an nach dem Putzen. Das hat meine alte elektrische Zahnbürste nie so gut gemacht. Auch mein Zahnfleisch sieht besser aus. Topp , ich bin total zufrieden!
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-05-22
Diese Bewertung wurde für DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische Schallzahnbürste mit App - Weiß verfasst
Date of Use 2026-05-22
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
im White+ Modus unter Verwendung einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung in 3 Tagen.