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  • Für anspruchsvolle Hörer entwickelt
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Neu

FidelioOver-Ear-Kopfhörer

L5/00

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

Geben Sie der Musik, die Sie lieben, Raum zum Atmen. Diese kabellosen Premium-Over-Ear-Kopfhörer verbinden den ausgezeichneten Fidelio-Klang mit außergewöhnlichem Komfort und unserer bisher intelligentesten Geräuschunterdrückung. Setzen Sie sie auf und lassen Sie sich entführen.

Alle Vorteile anzeigen

Für anspruchsvolle Hörer entwickelt

  • Ausgezeichneter, natürlicher Klang

  • Adaptive Geräuschunterdrückung

  • Leichter Tragekomfort den ganzen Tag

  • Hervorragende Anrufqualität

Exquisit. Die Philips Klangsignatur für Fidelio

Speziell entwickelte, keramikbeschichtete Kalotten-Treiber mit Seidenaufhängung erzeugen einen ausgewogenen, natürlichen Klang, der Sie tief in die Musik eintauchen lässt. Von straffen, kontrollierten Bässen über warme Mitten und brillante Höhen bis hin zur präzisen Instrumententrennung erhalten Ihre Lieblingstitel den Raum, den sie brauchen.

Adaptive Geräuschunterdrückung, die besser abgestimmt ist als je zuvor

Intelligentere Algorithmen passen sich kontinuierlich an Ihre Umgebung und den Sitz der Kopfhörer an – für mühelosen, immersiven Hörgenuss. Veränderungen der Abdichtung der Ohrmuscheln bei Bewegungen werden ausgeglichen, während der Umgebungsmodus in ruhigen Umgebungen automatisch aktiviert wird. Ganz gleich, wie Sie sich bewegen oder wohin Sie gehen: Die Balance zwischen Eintauchen und Wahrnehmung fühlt sich genau richtig an.

Fidelio Design. Außergewöhnlicher Komfort, federleichtes Tragegefühl

Ein präzisionsgefertigter Rahmen und ein weicher Kopfbügel aus Proteinleder verteilen das Gewicht gleichmäßig, während die ovalen Ohrmuscheln für eine effektive passive Geräuschisolierung sorgen. Über ein berührungsempfindliches Bedienfeld regeln Sie die Lautstärke mit den Fingerspitzen, und die Musik pausiert, sobald Sie die Kopfhörer abnehmen.

Technische Daten

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