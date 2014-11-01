Ende 2012 war ich auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer für mich, nachdem auch der letzte nach Kabelbruch den Geist aufgegeben hatte. Ich probierte verschiedene aus und blieb schließlich beim Fidelio M1 hängen. Über eine Stunde saß ich im Laden und hörte verschiedenste Interpreten durch - fand dabei allerdings kein Stück, was nicht brilliant wiedergegeben wurde. Seit Dezember 2012 befindet sich der Kopfhörer nun in Dauerbenutzung, wobei ich jeden Tag mehrere Stunden Musik höre. Vor einem halben Jahr haben sich auch bei meinem M1 die Klebenähte gelöst. Glücklicherweise jedoch nichts, was ich nicht mit Nadel und schwarzem Faden wieder hinbekommen hätte. Klanglich glänzt der Fidelio wie am ersten Tag, Abnutzungen am Material sind kaum erkennbar. Erst seit wenigen Tagen kommt es zu leichten Soundausfällen. Mit den Kopfhörern ist weiterhin alles in Ordnung, ich befürchte allerdings, dass nach 2 Jahren Transport in der Jackentasche das Kabel nicht mehr mitmacht. Ich habe versucht, es durch ein anderes Phillips-Verlängerungskabel zu ersetzen, bemerke jedoch, dass der Sound auf dem linken Ohr stärker ist. Mit dieser Unausgewogenheit bleibt der Musikgenuss leider auf der Strecke. Es wäre toll, wenn man die Kabel des Phillips-Fidelio M1 einzeln erhalten würde! Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jederzeit weiterempfehlen würde.