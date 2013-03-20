Eingestellt
Begeistert von Sound
Erleben Sie erstklassigen Klang mit einem überraschend kompakten Design. Das klassische Micro-Musiksystem von Philips schafft Platz in Ihrem Wohnraum und gewährleistet außerdem ein besonderes Musikerlebnis. Drücken Sie einfach auf Play, um raumfüllende, dynamische Bassklänge zu genießen.
Kassette
Dieses System bietet eine 4 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.
4.6
von 5
12
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Philipsaudioproduktnutzer
20/03/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat angenehm Überzeugt
Das Produkt hat durch das schöne Desing und das gut beleuchtete Display Überzeugt. Schön ist auch, dass das Kassettenfach an der Front ist. Dadurch ist das CD-Fach nicht so wie es aussieht unten, sondern ganz oben ist.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC147 Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
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PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Vorteile
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Nachteile
None Whatsoever
Diese Bewertung wurde für MC147 Micro Hi-Fi System verfasst
Datum der Benutzung 2025-07-16
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davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MC147 Micro Hi-Fi System verfasst
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