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Eingestellt

Schlankes DVD-Mikrosystem

MCD388/12

3.7
| (14) Bewertungen
Begeistert von Sound
Erleben Sie mit dem schlanken Philips DVD-Mikrosystem, das auch für die Wandmontage geeignet ist, unvergleichlichen Sound und beeindruckende Bilder. Wiedergabe aus verschiedenen Quellen. Noch schärfere Bilder dank Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
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Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

  • Kabelloser Subwoofer

  • Wandmontage

Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

Digitaler, kabelloser Subwoofer für kräftige Bässe

Digitaler, kabelloser Subwoofer für kräftige Bässe

Der digitale, kabellose Subwoofer ist für die Wiedergabe von Bassfrequenzen optimiert, die tiefen Bässe werden bei minimaler Verzerrung leistungsstark wiedergegeben.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

14

Bewertungen

1

16/07/2013

Österreich

Österreich

Tolle Kompaktanlage, klasse Design, einfach zu bedienen

Wirklich toller Sound für so eine kleine Anlage, eignet sich besonders in Nebenräumen bei kleinerem LED-Fernseher, wo die Anlage unauffällig an der Wand hängen soll. Besonders der Funk-Lautsprecher ist dafür auch bestens geeignet. Tolles Design, ganz einfach zu bedienen.

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Diese Bewertung wurde für MCD388 Schlankes DVD-Mikrosystem verfasst

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04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

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Diese Bewertung wurde für MCD388 Tunt DVD-mikrosystem verfasst

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17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

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Diese Bewertung wurde für MCD388 Elegant DVD-mikrosystem verfasst

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