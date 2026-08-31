Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD

Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.