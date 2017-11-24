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MCI500H/12
Befreien Sie Ihre Musik
Genießen Sie Musik auf Ihre Art – mit makellosem und leistungsstarkem Sound! Genießen Sie mit dem 160 GB All-in-One-MCi500H die Wiedergabe von Festplatteninhalten, Übertragung von Musik auf Ihren PC, Wiedergabe von USB-Geräten über Plug & Play oder unzählige Musikoptionen des Internetradios.
160 GB/2000 CDs
Kostenloses Internet-Radio
2 x 50 W
Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblinstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.
Genießen Sie jetzt Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum Ihres Hauses – ganz ohne Kabelsalat oder Diskussionen mit Familienmitgliedern über die Musikauswahl. Sie können nicht nur Ihre Musik im Streamium Wireless Music Center speichern und sie von dort wiedergeben. Sie können auch einen oder mehrere Titel auf bis zu 5 Streamium-Stationen innerhalb Ihres Hauses übertragen. Mit integrierten innovativen Funktionen wie "My Room", "My Music" und "Music Broadcast" funktioniert das ganz einfach. Hören Sie Ihre Musik jetzt überall in Ihrem Haus.
Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.3
von 5
240
Bewertungen
yuhu
24/11/2017
Deutschland
Sehr gut
Wenn die Musik von der Festplatte kommt, ist es schön, wenn die Titel und Interpret im Display angezeigt werden. Bei der MCI500H wird zusätzlich sogar das Albumcover angezeigt. Der Class-D-Verstärker mit den Boxen erzeugt einen sauberen Sound, mit guter Kanaltrennung und vielen Equalizer-Möglichkeiten. Internet-Radio funktioniert sehr gut. Bei Radio-Stationen, die mit Flash-Player funktionieren, sucht man die URL für den normalen Stream, und schon kann man auch diese Stationen speichern. Die Anlage startet schnell, der Zugriff auf die Musikdateien erfolgt ebenfalls zügig, die Bedienung ist problemlos. In Kombination mit den vielen Funktionen ist das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Einzige Kritikpunkte: - Lüftergeräusch hörbar, zum Glück nur beim Aufnehmen von CD - Die MCI500H wird nicht mehr gebaut, einen Nachfolger mit diesem Funktionsumfang gibt es leider nicht (hallo liebe Philips-Entwickler: ein Gerät wie der Fidelio A2 wäre klasse, aber mit Display Albumcover und CD-Player und Festplatte intern oder extern!
Diese Bewertung wurde für Streamium MCI500H Wireless HiFi-Microsystem verfasst
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Jaguar
20/09/2017
Deutschland
Tolle Anlage
Habe die Anlage seit einiger Zeit jeden Tag in Betrieb und bin mit der Leistung voll zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium MCI500H Wireless HiFi-Microsystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jokerjones
01/05/2017
Deutschland
Nun ist meine MCI500 auch am Ende angekommen :o(
Nach nur sehr sehr wenigen gebrauch im Schlafzimmer fiel erstmal einer der Lautsprecher aus..... ok das geht noch hab ich halt nur Mono im Schlafzimmer. Gestern wollte ich die Anlage wieder einschalten und nix geht mehr. Das Display leuchtet nur sehr schwach und nix passisiert. sehr schade!!! hab nicht oft, aber dann gerne gehört weil die wirklich unglaublich gut war. lg.Karl
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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