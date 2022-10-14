Eingestellt
10 W
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
4.2
von 5
24
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Vorteile
Aux cd radio
Nachteile
Not bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM166 Micro Hi-Fi System verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Vorteile
Todo
Nachteile
Nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM166 Microcadena clásica verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Vorteile
Todo
Nachteile
Nada
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