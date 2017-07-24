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MCM2000/12
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Hören Sie dank USB Direct und MP3 Link Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Microsystem MCM2000/12 gibt auch MP3-CD, WMA-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.
CD, MP3-CD, USB, UKW
20 W
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.
3.9
von 5
30
Bewertungen
DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2000 Mini Stereoanlage verfasst
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SvenForbis
19/08/2014
Deutschland
Preis-Leistung Überragend
Seit ein paar Monaten habe ich dieses Gerät fast täglich im Gebrauch. Es hat eine hervorragende Klangqualität. Vor allem, wenn man nicht die mitgelieferten Boxen anschließt, sondern externe Lautsprecher. Die Bedienung ist sehr einfach, weil das Gerät mit einer logisch konfigurierten Fernbedienung ausgestattet ist. Außerdem ist es durch einen sehr geringen Stromverbrauch ausgesprochen Umweltfreundlich. Weniger als 5 Watt im CD-Modus und weniger als 3 Watt im Radio-Modus. Der CD-Player ist sogar programmierbar. Das Gerät wird selbst nach Stundenlangem Gebrauch nicht heiß. Abgesehen von den mitgelieferten Lautsprechern die relativ bescheiden klingen ist dieses Gerät in seiner Preisklasse eines der Besten, die zur Zeit am Markt angeboten werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hubi
06/04/2014
Deutschland
Ich bin begeistert von ihrer Anlage.
Ich habe sie jetzt ca.14 Tage und ich bin begeistert wie am ersten Tag. Rundum eine gelungene Anlage. Sehr einfache Handhabung. Ob Original CDs, MP3 oder gebrannte CDs, oder vom USB-Stick alles wird gelesen und kann problemlos abgespielt werden. Aufgrund der Fernbedienung kann ich vom Sofa aus die Anlage bedienen. Großer Pluspunkt der Hausantennenanschluss für das Radio. Der Klang ist einwandfrei und vor allem laut genug für diese Mini Kompaktanlage. Einfaches umschalten von CD auf USB usw. Keinerlei Probleme beim lesen des USB Sticks. Problemlose Handhabung bei der Titelauswahl, egal ob zwischen den Titeln oder den Alben. Gut finde ich auch das Display. Wir würden das Gerät jederzeit wiederkaufen!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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