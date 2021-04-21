Eingestellt
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, UKW
USB-Anschluss zum Laden
Max. 15 W
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.1
von 5
21
Bewertungen
J.G.
21/04/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Vorteile
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Nachteile
Geen !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM2300 Micromuzieksysteem verfasst
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redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
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Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
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