Eingestellt
MCM277/12
Begeistert von Sound
Sie mögen es modern und progressiv, einzigartige Innovationen und Design. Die moderne und elegante Philips Mini Stereoanlage bietet dynamische Klangqualität, MP3/WMA-CD- und direkte USB-Wiedergabe und ein elegantes Gehäuse, das auch für Wandmontage geeignet ist.
Wandmontage
Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.3
von 5
3
Bewertungen
MCM277
30/01/2013
België
Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)
Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst
ogi17
04/09/2012
Suisse
me plait beaucoup
bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst
jehan
03/10/2016
France
Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans
Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst
Diese Bewertung wurde für MCM277 Microchaîne élégante verfasst