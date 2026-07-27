Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Das einzigartige Design des Dual Airfryers optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen. So kannst du jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien genießen.