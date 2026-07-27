NA352/00
RapidAir Plus Heißlufttechnologie
Dual Basket: 9 l (6 l + 3 l)
12 Kochfunktionen in einem Gerät
HomeID App mit Hunderten Rezeptideen
In dunkelgrauer Kupferfarbe
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Das einzigartige Design des Dual Airfryers optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen. So kannst du jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien genießen.
Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu, mit unserer Heißluftfritteuse mit zwei Körben - einem größeren 6-Liter-Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3-Liter-Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.
Philips Airfryer Grillrost zum Kochen auf 2 Ebenen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270, HD9280, HD9285, HD98x, NA130x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Frühstücks-Set
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9285, HD98x, NA13x, NA23x, NA33x, NA34x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Zubehör Grillkit mit vier Spießen
kompatibel mit Philips Airfryer HD9200, HD9252, HD9255, NA110, NA120, NA210, NA211, NA22x, NA32x, NA15x, NA35x, NA55x
Philips Airfryer Grillkit mit fünf Spießen
Kompatibel mit dem Philips Airfryer HD9270 / HD9280 / NA130 / NA23x / NA33x
Philips Airfryer Back- und Auflaufform
kompatibel mit Philips Airfryer HD9270, HD9280, NA130, NA230-NA231, NA33x, NA350 -NA352, NA55x
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.
Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.