ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie
  • Doppelter Genuss für die ganze Familie

3000 SeriesPhilips Airfryer Dual Basket

NA352/00

2 Auszeichnungen

Doppelter Genuss für die ganze Familie
Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu, selbst bei unterschiedlicher Garzeit. Ideal für die ganze Familie!
Alle Vorteile anzeigen

2 Körbe in 2 Größen - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

Doppelter Genuss für die ganze Familie

  • RapidAir Plus Heißlufttechnologie

  • Dual Basket: 9 l (6 l + 3 l)

  • 12 Kochfunktionen in einem Gerät

  • HomeID App mit Hunderten Rezeptideen

  • In dunkelgrauer Kupferfarbe

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Knusprig, zart und gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Heißlufttechnologie

Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Das einzigartige Design des Dual Airfryers optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen. So kannst du jederzeit knusprige, zarte und gleichmäßig gegarte Leckereien genießen.

Zwei Gerichte in zwei verschieden großen Körben zubereiten

Zwei Gerichte in zwei verschieden großen Körben zubereiten

Bereite mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu, mit unserer Heißluftfritteuse mit zwei Körben - einem größeren 6-Liter-Korb für Mahlzeiten mit der ganzen Familie und einem kleineren 3-Liter-Korb für Einzelgerichte, Beilagen oder Nachtisch.

Timer: Synchronisierte Garzeiten zum zusammen servieren

Timer: Synchronisierte Garzeiten zum zusammen servieren

Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können – frisch, heiß und lecker.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_DA_AW00020000
  • Award image VRS_DA_AW00023003

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes aus einer herkömmlichen Fritteuse.

  2. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Öfen.

  3. Test mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Konvektionsöfen.