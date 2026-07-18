NA543/00
Steam-Technologie für saftige Gerichte wie Gemüse oder Ravioli
SteamFry-Technologie für knusprig, saftige Gerichte wie Hähnchen oder Backwaren
Automatische Dampfreinigung
EasySlide Schiene für sicheres und einfaches Herausziehen des Korbs
RapidAir Plus-Technologie für gleichmäßig gegarte Speisen
Saftige Knödel oder Ravioli, zartes Gemüse oder herzhafter Lachs – all diese Gerichte lassen sich schonend im Airfryer dämpfen. Die Technologie sorgt für die optimale Dampfmenge im Korb, ohne die Lebensmittel zu durchfeuchten. So bleiben die Speisen bissfest und bewahren bis zu 87 % mehr Nährstoffe als beim klassischen Kochen.****
Die Zugabe von heißem Wasserdampf beim Airfryen sorgt außen für den perfekten Crunch und innen für saftig zarte Ergebnisse. Die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und Aromen entfalten sich voll – selbst bei längeren Garzeiten trocknen die Speisen nicht aus.****** Perfekt für Hühnchen, Gemüse, frisches Brot oder goldene Zimtschnecken.
Die SteamClean-Funktion löst Fettablagerungen im Korb und ums Heizelement automatisch mit heißem Dampf – ganz ohne Schrubben oder Einweichen.
Philips Airfryer 2-in-1 Wokpfanne & Dampfgareinsatz
Kompatibel mit den Philips Airfryer Combi 7000 Series Modellen (HD98x – 8,3L)
5.0
von 5
13
Bewertungen
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Teil der Aktion
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
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LorenaS
10/07/2026
Italia
Teil der Aktion
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
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GaiaB
30/06/2026
Italia
Teil der Aktion
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
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Im Vergleich zu Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
Basierend auf internen Labormessungen, Philips Airfryer; Zubereitung einer Hähnchenbrust (160 °C, kein Vorheizen) oder eines Lachsfilets (200 °C, kein Vorheizen) im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Genaue Prozentwerte können je nach Produkt variieren.
Im Vergleich zu Philips Airfryern mit Rapid Air Heißlufttechnologie
Externe Labormessung, basierend auf Vitamin-C-Gehalt in Brokkoli.
Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren
Zubereitung eines ganzen Hähnchens über 80 Minuten mit der Dampf- und Heißluftfunktion im Vergleich zur Heißluftfunktion