ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Philips Airfryer 5000 mit Dampf 7,2 l Airfryers

Support

Philips Airfryer 5000 mit Dampf 7,2 lAirfryers

NA543/00

Philips Airfryer 5000 mit Dampf 7,2 l Airfryers

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

UK Declaration of Conformity

  • PDF Datei, 497.4 kB
  • 13 March 2026

NA540 NA541 NA543 Quick Start Guide EU

  • PDF Datei, 15.5 MB
  • 13 March 2026

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter