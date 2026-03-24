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  • Megabasket. Mega Möglichkeiten: Steam. Airfry. SteamFry.
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Philips Steam Airfryer MegabasketPhilips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

NA565/02

5
| (2) Bewertungen
Megabasket. Mega Möglichkeiten: Steam. Airfry. SteamFry.
Nutze den extragroßen 10L-Korb oder teile ihn mit dem Trenner in zwei Fächer, um gleichzeitig zwei Gerichte zuzubereiten. SteamFry sorgt für saftige Leckereien mit extra Crunch wie Brot oder Hühnchen, Steam für zarte, aromatische Gerichte wie Gemüse oder Ravioli, und Airfry für Klassiker wie Pommes oder Nuggets.
Alle Vorteile anzeigen

Mehr Vielfalt, mehr Aroma, einfach zu reinigen

Megabasket. Mega Möglichkeiten: Steam. Airfry. SteamFry.

  • Flexibel 1 großer Megabasket oder 2 Fächer

  • SteamFry-Technologie für knusprig, saftige Gerichte wie Hähnchen oder Backwaren

  • Steam-Technologie für saftige Gerichte wie Gemüse oder Ravioli

  • Automatische Dampfreinigung

Maximale Flexibilität

Maximale Flexibilität

Der ~10L-Korb bietet reichlich Platz für große Portionen und Mahlzeiten für die ganze Familie – zum Beispiel Pizza, Lasagne oder ein ganzes Hähnchen. Mühelos lassen sich bis zu 2,5 kg Pommes oder 1,9 kg Rippchen zubereiten. Mit dem flexiblen Trenner lässt sich der Korb in zwei separate Zonen (3 L und 6 L) unterteilen, sodass gleichzeitig unterschiedliche Gerichte mit verschiedenen Zubereitungsarten, -zeiten und -temperaturen gelingen.

SteamFry – Das Beste aus zwei Welten

SteamFry – Das Beste aus zwei Welten

Die Zugabe von heißem Wasserdampf beim Airfryen sorgt außen für den perfekten Crunch und innen für saftig zarte Ergebnisse. Die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und Aromen entfalten sich voll – selbst bei längeren Garzeiten trocknen die Speisen nicht aus. Perfekt für saftiges Hühnchen, geröstetes Gemüse, knusprige Pizza, frisches Brot oder goldene Zimtschnecken.

Steam für saftig gedämpfte Leckereien

Steam für saftig gedämpfte Leckereien

Saftige Knödel oder Ravioli, zartes Gemüse oder herzhafter Lachs – all diese Gerichte lassen sich schonend im Airfryer dämpfen. Die Technologie sorgt für die optimale Dampfmenge im Korb, ohne die Lebensmittel zu durchfeuchten. So bleiben die Speisen bissfest und bewahren bis zu 93 % mehr Nährstoffe.*

Technische Daten

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5.0

von 5

2

Bewertungen

4
3
2
1

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Diese Bewertung wurde für Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02 verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02 verfasst

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer verfasst

Date of Use 2026-05-31

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer verfasst

Date of Use 2026-05-31

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Haftungsausschlüsse

  1. Externe Labormessung, basierend auf der Vitamin-C-Erhaltungsrate im Vergleich zu ungegartem Brokkoli.

  2. Für optimale Ergebnisse nutze die Dampfreinigungsfunktion im großen Korb für 15 Minuten nach jedem Gebrauch.

  3. Im Vergleich zu Pommes frites, die in einer herkömmlichen Fritteuse zubereitet wurden *vs. Philips Airfryers mit Rapid Air-Technologie.

  4. Zum Aufwärmen dürfen nur Behälter aus Glas, Aluminiumfolie, Keramik oder Edelstahl verwendet werden.

  5. Die Anzahl der Rezepte kann je nach Land variieren.

  6. Interne Labormessung NA56x mit Lachs im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Ergebnisse können je nach Rezept variieren.