Eingestellt
Garantiert kein Zupfen
Schutzsystem, idealer Winkel
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle
Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren, der Nase und an den Augenbrauen zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.
Die Schneideeinheit und der Scherkorb verfügen über besonders präzise und scharfe Schneideschlitze, um alle Haare schnell und gründlich zu entfernen.
4.2
von 5
526
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
08/03/2021
Deutschland
Eine seher gute Lösung
Spontan bei EDEKA erworben. Die billig Lösungen haben nicht lange gehalten.
Vorteile
Alles OK
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ciana12
15/02/2021
Deutschland
Flexibilität sehr gut
Das Geräte ist einfach zu handhaben und zu reinigen.Top.
Vorteile
Flexibel und für vieles einsetzbar
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5176/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Aki1710
20/12/2020
Deutschland
Preistipp!
Klasse Produkt. Leise und handlich. Sehr angenehmes Gefühl während der Benutzung. Hier habe ich in der Vergangenheit bei Mitbewerbern andere Erfahrungen gemacht.
Vorteile
Leise und angenehm. Top Preis
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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