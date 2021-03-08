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Eingestellt

Nose trimmer series 3000Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer

NT3160/10

4.2
| (526) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Garantiert kein Zupfen
Der Philips NOSETRIMMER Series 3000 entfernt unerwünschte Nasen- und Ohren- und Augenbrauenhaare auf sanfte Weise. Die ProtecTube-Technologie und der spezielle Winkel des Trimmers sorgen für schnelles, einfaches und komfortables Trimmen garantiert ohne Ziepen.
Alle Vorteile anzeigen

Schnelles, sicheres Trimmen von Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaren

Garantiert kein Zupfen

  • Garantiert kein Zupfen

  • Schutzsystem, idealer Winkel

  • Vollständig abwaschbar, AA-Batterie

  • 2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte

Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.

Die Haare in Ohren und Nase können leicht erfasst werden.

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren, der Nase und an den Augenbrauen zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.

Besonders präzise und scharfe Schneideschlitze

Besonders präzise und scharfe Schneideschlitze

Die Schneideeinheit und der Scherkorb verfügen über besonders präzise und scharfe Schneideschlitze, um alle Haare schnell und gründlich zu entfernen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

526

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

08/03/2021

Deutschland

Deutschland

Eine seher gute Lösung

Spontan bei EDEKA erworben. Die billig Lösungen haben nicht lange gehalten.

Vorteile

Alles OK

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst

15/02/2021

Deutschland

Deutschland

Flexibilität sehr gut

Das Geräte ist einfach zu handhaben und zu reinigen.Top.

Vorteile

Flexibel und für vieles einsetzbar

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5176/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5176/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst

20/12/2020

Deutschland

Deutschland

Preistipp!

Klasse Produkt. Leise und handlich. Sehr angenehmes Gefühl während der Benutzung. Hier habe ich in der Vergangenheit bei Mitbewerbern andere Erfahrungen gemacht.

Vorteile

Leise und angenehm. Top Preis

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Sanfter Trimmer für Nasen-/Nackenhaar und Koteletten verfasst

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