Eingestellt
150 W
Für zielgerichtete Behandlung
Verstellbarer Winkel
Die InfraCare PR3110 bietet eine effiziente und gezielte Behandlung, indem sie den lokalen Blutkreislauf für ein aktives Leben mit weniger Schmerzen erhöht. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.
InfraCare ermöglicht es dem Körper, auf natürliche Weise zu heilen. Das PR3110 InfraCare-Gerät lindert Ihre Schmerzen durch eine gezielte Behandlung und verbessert so Ihre Mobilität.
Bewährte, von Experten eingesetzte Technologie. Diese führt – wie klinisch erwiesen – zu besserer Gelenkfunktion.* InfraCare führt nachweislich bei 71 % der Patienten mit degenerativer Osteoarthritis und bei 72 % der Patienten mit Schmerzen im unteren Rücken zu erheblicher Schmerzlinderung.*
4.2
von 5
31
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
MB01
17/01/2019
Deutschland
Die Infrarotlampe ist solide verarbeitet und bedienerfreundlicher
Das Gerät ist einfach zu bedienen und fast selbsterklärend. Es hat einen guten Stand durch den großen Fuss und ist kinderleicht anzuwenden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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annabell84
20/08/2018
Deutschland
Einfach und überzeugend
Super Abhilfe bei Rückenschmerzen, HExenschuss & co
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Lola
23/06/2019
Österreich
Tolles Produkt!
Ich benutze die Infrarotlampe seit einem Monat, ich habe sie kostenlos im Rahmen eines Prdukttest erhalten. Ich leide regelmäßig unter Spannungskopfschmerzen, bereits nach wenigen Anwendungen konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken! Die Infrarotlampe ist leicht in der Handhabung, hat ein modernes Design. Einziger Kritikpunkt ist das Ticken! Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen!
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W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319