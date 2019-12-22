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6000 seriesInEar-Kopfhörer mit Mikrofon

PRO6105BK/00

4
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Absolut klar
Wenn Sie einfach nur klaren Sound brauchen. Von der Playlist bis zum Podcast – mit diesen In-Ear-Kopfhörern mit Kabel passt einfach alles. Außerdem sind sie mit High-Resolution Audio kompatibel: Wenn Sie Ihren Lieblings-Streaming-Service in High-Resolution Audio hören, hören Sie einfach mehr.
Alle Vorteile anzeigen

Absolut klar

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • integriertes Mikrofon

  • Schwarz

  • InEar

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Nehmen Sie einen Anruf entgegen und halten Sie Ihre Playlist an. Alles ohne das Smartphone zu berühren. Das integrierte Mikrofon mit Echoreduzierung sorgt für einen klaren Sound, wenn Sie sprechen. Wenn Sie Musik und Podcasts hören, sorgen perfekt abgestimmte Neodym-Akustiktreiber für klaren, detailreichen Sound.

High-Resolution Audio. Mehr hören

Sie lieben Ihren hochauflösenden Streaming-Service? Hören Sie mehr mit diesen Hi-Res Audio-Kopfhörern. Sie können hohe Frequenzen von bis zu 40 kHz wiedergeben und bieten Ihnen unterwegs mehr Details.

3 austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi. Bequeme Passform

Ein ovaler Akustikkanal und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen sorgen für eine perfekte Abdichtung. Genießen Sie ganztägigen Hörkomfort und ausgezeichnete passive Geräuschisolierung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Vorteile

Aigu, clarté

Nachteile

Basse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro verfasst

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