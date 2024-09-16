Geschwindigkeitsmodus
Intelligenter autom. Dampfausstoß
Garantiert keine Brandflecken*
Ultraleichtes Bügeleisen
Bügele schneller mit dem Geschwindigkeitsmodus. Das Bügeleisen passt die ideale Dampfmenge automatisch an die Bügelgeschwindigkeit an.
Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.
Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die deine Bewegungen in jede Richtung erkennt, ist müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche möglich.
Auszeichnungen
4.7
von 5
20
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Virna
16/09/2024
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό!
Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος verfasst
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Faniola
03/12/2022
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Αψογο
Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση
Vorteile
Ολα
Nachteile
....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα
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Νεφέλη Γιν
01/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!
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Auf allen bügelbaren Stoffen