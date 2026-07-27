Die leistungsstärkste Dampfbügelstation*

Die neue 8000 Series ist die leistungsstärkste Dampfbügelstation auf dem Markt und bietet dank intelligenter KI-Bewegung höherwertige Ergebnisse. Die OptimalTemp Technologie garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Bügeln war noch nie so einfach!