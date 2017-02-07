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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
PT849/26
ComfortCut-Klingensystem
Flex & Float
SmartClean-System
Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
Mit nur einem Tastendruck reinigt, ölt und lädt SmartClean den Rasierer, sodass dieser Tag für Tag beste Leistung erbringt.
3.8
von 5
39
Bewertungen
tatitrine
07/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Mein Mann ist sehr zufrieden damit
Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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RME76351
01/09/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ausgezeichnet Preis-/ Leistung
Nach 7 Jahren gab mein Arcitec seinen Geist auf, daher musste ich nicht lange fackeln und kaufte mit den 5000er, der in Handhabung, der Reinigungsstation dem Vorgänger in nichts nachsteht!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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schlammkratzer500
06/07/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Viel Hightech
Rasiert ausgezeichnet, viel Komfort, Reinigungsbad ausgezeichnet !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.