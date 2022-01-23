Eingestellt
DualPrecision-Scherköpfe
Flexible Scherköpfe
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.
Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasierminuten. Das entspricht etwa 17 Rasuren. Laden Sie ihn 3 Minuten auf, um genug Akkuladung für eine Rasur zu haben.
4.2
von 5
499
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
ikoo
23/01/2022
Deutschland
Zuverlässig, langlebig
Der Rasierer funktioniert zuverlässig und ist langlebig.
Vorteile
Zuverlässig, langlebig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Obermaat
18/09/2018
Deutschland
Positiv überrascht. Superleistung für kleines Geld
Ich habe heute den elektrischen Trockenrasierer PT 860/16, nur einen Tag nach der Bestellung erhalten. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat ein sehr ansprechendes Design. Nach genau einer Stunde war der Akku der Rasierapparates wie in der Bedienungsanleitung versprochen, voll aufgeladen. Ein erste Rasur brachte einen sehr guten Erfolg. In kürzester Zeit hatte ich ein glattes Gesicht. Sehr angenehm war auch die schelle Reinigung nach der Rasur, durch einfaches Abspülen unter laufendem Wasser.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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fundador
22/07/2018
Deutschland
Bei diesen Produkt ist alles OK!!!
Verwende Philips Trockenrasierer seit 60 Jahre ! Habe noch nie eine Panne gehabt! Bei diesen Produkt ist es schade das nur die Scherköpfe abwaschbar sind!! Alles Ok!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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