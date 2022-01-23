ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Philips PowerTouch-System
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System
  • Philips PowerTouch-System

Eingestellt

PowerTouchElektrischer Trockenrasierer

PT860/14

4.2
| (499) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Philips PowerTouch-System
Das Philips PowerTouch-System bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar. Dieser aufladbare Rasierer verfügt über die bewährte Rasierleistung durch DualPrecision und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen

Eine noch gründlichere und sauberere Rasur.

Philips PowerTouch-System

  • DualPrecision-Scherköpfe

  • Flexible Scherköpfe

DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln

DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln

Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Mehr als 50 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit

Mehr als 50 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit

Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasierminuten. Das entspricht etwa 17 Rasuren. Laden Sie ihn 3 Minuten auf, um genug Akkuladung für eine Rasur zu haben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

499

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

23/01/2022

Deutschland

Deutschland

Zuverlässig, langlebig

Der Rasierer funktioniert zuverlässig und ist langlebig.

Vorteile

Zuverlässig, langlebig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

18/09/2018

Deutschland

Deutschland

Positiv überrascht. Superleistung für kleines Geld

Ich habe heute den elektrischen Trockenrasierer PT 860/16, nur einen Tag nach der Bestellung erhalten. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand und hat ein sehr ansprechendes Design. Nach genau einer Stunde war der Akku der Rasierapparates wie in der Bedienungsanleitung versprochen, voll aufgeladen. Ein erste Rasur brachte einen sehr guten Erfolg. In kürzester Zeit hatte ich ein glattes Gesicht. Sehr angenehm war auch die schelle Reinigung nach der Rasur, durch einfaches Abspülen unter laufendem Wasser.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

22/07/2018

Deutschland

Deutschland

Bei diesen Produkt ist alles OK!!!

Verwende Philips Trockenrasierer seit 60 Jahre ! Habe noch nie eine Panne gehabt! Bei diesen Produkt ist es schade das nur die Scherköpfe abwaschbar sind!! Alles Ok!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration