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Eingestellt

Shaver series 5000 PowerTouchElektrischer Trockenrasierer

PT870/16

4.2
| (103) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
DualPrecision
Der PowerTouch Plus bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und DualPrecision-Scherköpfe für eine gründlichere Rasur. PowerTouch Plus sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Erfasst mehr Haare

DualPrecision

  • Bewegliche DualPrecision-Scherköpfe

  • 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Ausklappbarer Präzisionstrimmer

DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln

DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln

Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.

Super Lift & Cut-Klingen heben Haare an, für eine gründlichere Rasur

Super Lift & Cut-Klingen heben Haare an, für eine gründlichere Rasur

Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es unter der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

Technische Daten

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4.2

von 5

103

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Qualität

Ich habe das Gerät seit den 21 Februar und habe es bis heute nur einmal laden müssen. Er läuft immer noch richtig gut. Die Qualität der Rasur ist auch jetzt noch sehr gut. Ich würde ihn immer wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/03/2012

Deutschland

Deutschland

Hervorragender Rasierer

Dieser Rasierer hat alle meine Wünsche an einen elekt. Rasierer erfüllt. -Passt sich super der Gesichtskontur an. -Die Haare werden wirklich sauber und schnell abrasiert und nicht herausgerissen. -Bei meiner sehr empfindlichen Haut registriere ich so gut wie gar keine Irritationen mehr. -Die Rasur geht genauso schnell und leicht von der Hand wie die Reinigung im Anschluss nice to have

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

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03/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

This product is great product and has easy and great features.

This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 