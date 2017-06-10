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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
Bewegliche TripleTrack-Scherköpfe
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Ausklappbarer Trimmer
Jet Clean System
Die TripleTrack-Scherköpfe mit drei Klingenkränzen bedecken eine um 50 % größere Rasurfläche. Dank der DualPrecision Schlitze und Löcher können Sie sowohl lange Haare als auch Stoppeln bequem rasieren.
Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
4.3
von 5
104
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
wolfie
10/06/2017
Deutschland
großartig
ich hatte schon mehrere philipsrasierer und war sehr zufrieden. dieser übertrifft sie allesamt.
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT927/21 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
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jokwi
12/02/2014
Deutschland
Tolles Gerät! Hautfreundlich trotz perfekter Rasur!
Bediener- und hautfreundlich, zuverlässsig, preis-wert!
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Schupo01
07/02/2014
Deutschland
Philips SHAVER Series 5000 Elektrischer Trockenrasierer PT927
Liegt gut in der Hand, einfach zu bedienen, und effektiv bei der Rasur - gerade bei starken dunkelen Haaren!
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.