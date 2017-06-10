Mit dem Gesamtpaket des POWER TOUCH PRO Rasierers haben sich die Entwickler aus dem Hause PHILIPS wirklich viel Lob verdient. Gerade für die Zielgruppe von Männern, die morgens eine möglichst schnelle aber dabei gründliche wie hautfreundliche Rasur sich wünschen, ist dieses Produkt bestens geeignet. Nach nur einer Stunde Ladezeit stehen immerhin 60 Minuten im schnurlosen Akkubetrieb zur Verfügung. Gleich nach dem Einschalten des handlichen Modells spürt man die hier verwendeten TRIPLE TRACK Scherköpfe, die eine fünfzigprozentige größere Rasierfläche zu herkömmlichen Scherköpfen bieten. Die Rasierleistung möchte ich als exzellent bezeichnen zumal bei mir keinerlei Hautirritationen auftreten - ein ganz entscheidender Faktor für mich. Dieses perfekte Rasier-Ergebnis wird offenbar durch das Zwei-Klingen-System (Lift & Cut) erzielt, welches zum einem das Haar leicht anhebt und zum anderen es dann direkt an der Hautoberfläche abschneidet. Die drei Rotationsscherköpfe (auf kreisförmige Bewegungen beim rasieren ist zu achten) sorgen darüber hinaus stets für einen engen Kontakt zur Haut. Ein ausklappbarer Langhaarschneider steht zudem für Koteletten und Schnurrbärte zur Verfügung. Die Reinigung des Ganzen ist leicht durchzuführen, da der Scherkopf abwaschbar und der Rasierer sowieso wasserdicht ist. Also einfach unter fließendem Wasser abspülen und fertig. Wem das nicht genügt, der kann auf die zum Lieferumfang zählende Reinigungsstation (inkusive Lösungsflüssigkeit) zurückgreifen. Dieses JET CLEAN Reinigungssystem reinigt, ölt und trocknet die Klingen - auch das Laden kann hierüber erfolgen. Zugegeben wirkt die Station doch etwas klobig im Badezimmer - aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Reisetasche, Netzkabel, Schutzkappe sowie eine Reinigungsbürste sind als weiteres, mitgeliefertes Zubehör zu nennen. So bleibt schlussendlich nur noch eine Kaufempfehlung für ein überzeugendes Ganzes als Fazit auszusprechen.