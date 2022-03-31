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  • Einfacher Haarschnitt für die ganze Familie
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Hair clipperAbwaschbarer Haarschneider

QC5115/15

4.2
| (703) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfacher Haarschnitt für die ganze Familie
Der Haarschneider für die ganze Familie von Philips bietet einen einfachen Haarschnitt für die ganze Familie. Das ultraleise Design, die 11 Längeneinstellungen und die selbstschärfenden Stahlklingen bieten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene optimale Leistung und das perfekte Erlebnis beim Haareschneiden.
Alle Vorteile anzeigen

Leiser, zuverlässiger Haarschnitt für jedes Alter

Einfacher Haarschnitt für die ganze Familie

  • Selbstschärfende Metallklingen

  • 11 einstellbare Schnittlängen

  • Verwendung mit Kabel

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Leise und leistungsstark

Leise und leistungsstark

Ein familienfreundlicher Haarschneider, der Ihnen volle Leistung ganz ohne Stress bietet. Sein reibungsfreier Motor wurde für Leistung mit weniger Vibrationen entwickelt, damit Sie beim Haareschneiden die Ruhe bewahren können.

Passen Sie die Haarlänge ganz einfach von 0,5 mm bis 21 mm an

Passen Sie die Haarlänge ganz einfach von 0,5 mm bis 21 mm an

Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach an. Wählen Sie zwischen 10 Einstellungen zwischen 3 mm und 21 mm in 2-mm-Schritten. Für einen gründlicheren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.

Selbstschärfende Stahlklingen, kein Öl erforderlich

Selbstschärfende Stahlklingen, kein Öl erforderlich

Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-612375

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

703

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

31/03/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima

bisher habe ich mir einmal die Haare damit geschnitten und ein paar Mal nachgeschnitten. Ich bin sehr zufreiden. Das Gerät ist leich und lässt sich gut handhaben. Auch die Einstellung der Schnittlänge funktioniert gut. Der Geräuschpegel ist niedrig.

Vorteile

Gutes Preis-Leistungsverhältnis, gute Handhabbarkeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

28/01/2022

Deutschland

Deutschland

Haare schneiden leicht gemacht

Die leichte Handhabung und einfache Reinigung dieses Haarschneiders haben mich sofort überzeugt. Würde ich jederzeit wieder nehmen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 QC5125/15 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 QC5125/15 Haarschneider verfasst

03/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Preis Leistung Top

Ich benutze den Artikel schon seit Jahren und bin immer noch begeistert wie es für doch für so ein günstiges Gerät gut funktioniert. Mein Friseur Verdient kein Geld mehr an mir

Vorteile

Preis Leistung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.

  2. Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.