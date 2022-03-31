Selbstschärfende Metallklingen
11 einstellbare Schnittlängen
Verwendung mit Kabel
Bis zu 5 Jahre Garantie
Ein familienfreundlicher Haarschneider, der Ihnen volle Leistung ganz ohne Stress bietet. Sein reibungsfreier Motor wurde für Leistung mit weniger Vibrationen entwickelt, damit Sie beim Haareschneiden die Ruhe bewahren können.
Passen Sie Ihre Haarlänge ganz einfach an. Wählen Sie zwischen 10 Einstellungen zwischen 3 mm und 21 mm in 2-mm-Schritten. Für einen gründlicheren Schnitt nehmen Sie einfach den Kammaufsatz ab, um einen präzisen 0,5-mm-Schnitt zu erhalten.
Noch nie war es so einfach, gut auszusehen. Unsere Haarschneider verfügen über selbstschärfende Klingen, die unglaublich langlebig sind und eine präzise Pflege von Tag eins bis Jahr fünf und darüber hinaus gewährleisten.
Auszeichnungen
4.2
von 5
703
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
FredS22
31/03/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima
bisher habe ich mir einmal die Haare damit geschnitten und ein paar Mal nachgeschnitten. Ich bin sehr zufreiden. Das Gerät ist leich und lässt sich gut handhaben. Auch die Einstellung der Schnittlänge funktioniert gut. Der Geräuschpegel ist niedrig.
Vorteile
Gutes Preis-Leistungsverhältnis, gute Handhabbarkeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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schreibereikasten
28/01/2022
Deutschland
Haare schneiden leicht gemacht
Die leichte Handhabung und einfache Reinigung dieses Haarschneiders haben mich sofort überzeugt. Würde ich jederzeit wieder nehmen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 QC5125/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Citaro
03/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Preis Leistung Top
Ich benutze den Artikel schon seit Jahren und bin immer noch begeistert wie es für doch für so ein günstiges Gerät gut funktioniert. Mein Friseur Verdient kein Geld mehr an mir
Vorteile
Preis Leistung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair clipper QC5115/15 Abwaschbarer Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.
Gilt nur für die Modelle der Serien 5000, 7000 und 9000. Verfügbar für den globalen Markt, ausgenommen sind die USA, Kanada und China.