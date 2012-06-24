Eingestellt
180° rotierendes Schneidesystem
Der Konturenkamm passt sich Ihren Konturen perfekt an – für schnelle und komfortable Ergebnisse.
Das Produkt verfügt über einen ergonomischen Griff für optimale Kontrolle und einfache Bedienung
Dank seiner überragenden Leistung kann man mit dem besonders leistungsstarken Akku sogar die dicksten Haare schneiden
4.2
von 5
90
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Razor13
24/06/2012
Deutschland
Haarschneider QC5170/02
Dieses Gerät benutze ich regelmässig seit ca. 2 Jahren, als Haar- und Bartschneider. Das Gerät ist handlich, leicht zu bedienen und hat bei mir einen robusten und zuverlässigen Eindruck hinterlassen. Deshalb kann ich dieses Gerät nur empfehlen. Das nächste Gerät wird auf jeden Fall wieder von Philips sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5170/02 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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02/03/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für QC5170/02 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
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Johnnie1350
29/03/2021
United Kingdom
The best hair clipper I've ever owned
Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.
Vorteile
Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.
Nachteile
You can't get replacement combs
Diese Bewertung wurde für QC5170/00 do it yourself hair clipper verfasst
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