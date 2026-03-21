Dieses Produkt
OneBlade
2 x SkinProtect Klinge
27,99 €
OneBlade
1 x SkinProtect Klinge
17,99 €
27,99 €
27,99 €
Einfache und hautfreundliche Intimrasur
2 x Ersatzklingen
Passt auf alle OneBlade Handstücke
Klinge hält bis zu 4 Monate*
Die SkinProtect Klinge bietet zusätzlichen Schutz vor Hautirritationen an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und dem Intimbereich.
Die zweiseitige Klinge ermöglicht es Ihnen, in beide Richtungen zu rasieren, um auch schwierige Stellen mühelos zu erreichen, klare Konturen zu erzielen oder Ihrem Styling den letzten Schliff genau dort zu verleihen, wo Sie es sich wünschen.
Die Klingen aus Edelstahl sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Der Glückliche
21/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Genialer Einsatz
Tolle Qualität, perfekt für den intimen Einsatz. Einfache und sichere Handhabung.
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
artabird
01/01/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Präzise Klingen
Ich habe dieses Produkt als Produkttester erhalten. Die Qualität der Klingen ist top – sie sorgen für eine präzise und hautfreundliche Rasur. Sie rasieren schnell, gründlich und vorallem schmerzfrei. Das Wechseln der Klingen ist auch mega einfach und unkompliziert
Vorteile
samtige und narbenfreie Haut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
SoMa1994
20/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Präzise und schonend
Super Klingen die schonend und präzise alle Haare entfernen. Der Wechsel ist super einfach. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
sehr präzise ohne Irritationen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Recycelbare Verpackung aus Papier