Eingestellt
Trimmen, stylen und rasieren
3 Originalklingen
Recycelbare Verpackung aus Papier**
Eine Klinge hält bis zu 4 Monate*
Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.
4.0
von 5
183
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
Der Glückliche
21/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Genialer Einsatz
Tolle Qualität, perfekt für den intimen Einsatz. Einfache und sichere Handhabung.
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
artabird
01/01/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Präzise Klingen
Ich habe dieses Produkt als Produkttester erhalten. Die Qualität der Klingen ist top – sie sorgen für eine präzise und hautfreundliche Rasur. Sie rasieren schnell, gründlich und vorallem schmerzfrei. Das Wechseln der Klingen ist auch mega einfach und unkompliziert
Vorteile
samtige und narbenfreie Haut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
SoMa1994
20/12/2024
Deutschland
Teil der Aktion
Präzise und schonend
Super Klingen die schonend und präzise alle Haare entfernen. Der Wechsel ist super einfach. Klare Kaufempfehlung.
Vorteile
sehr präzise ohne Irritationen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP229/50 2 x SkinProtect Klinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.
Bei entsprechenden Recycling-Einrichtungen