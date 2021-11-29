Zurück zur Routine
20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP2520/16R1
QP2620/16R1
QP2620/65
QP2620/25
QP2620/30R1
QP2630/30R1
Trimmen, stylen und rasieren
1 x Original-Körperklinge & 1 Körperset
Passt auf alle OneBlade Handstücke
Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.
Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Hybrid-Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.
4.3
von 5
221
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Hu99
29/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Funktion
Funktioniert wie gewünscht, einfach zu handhaben !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP610/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP610/50 Ersatzklinge verfasst
Ataraxia
29/06/2021
Deutschland
Beste Rasieraüfsätze für dem OneBlade!
Guter Sitz auf dem OneBlade und super geeignet für Gesicht und Intimpflege für dem Mann! Das Aufsetzen und Zerlegen gehen problemlos und man fühlt nicht man müsse Geschick oder Kraft haben, um etwas in die richtige Position zu bringen. Die Resultate vom Aufsatz für die Intimpflege ist beeindruckend, es ist als wäre man mit der Rasierklingel an die Haut gegangen, jedoch ohne irgend ein Schnitte, Wunde, Verletzung oder ähnliches. Die Batteriefunktionsdauer hat mich bisher stark beeindruckt. Nicht einmal das Rasieren unterbrechen müssen! Trotzdem wird der Rasierer, wie vom Hersteller beschrieben, nach dem Gebrauch zerlegt, überprüft, zerlegt gewaschen und aufgeladen. So ist mein Rasierer für den nächsten Gebrauch 100% Einsatzbereit!
Vorteile
Super Aufsätze für perfekte Rasurtypen. Gute Batteriedauer und Wasserdicht
Nachteile
Könnte noch mehr Einsatzbereiche bieten ohne aus der Klasse auszusteigen. z.B. mehr Kämme und sonst. Aufsätze
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst
otto84
03/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
hilfreiche Ergänzung mit guter Schutzfunktion
sehr hilfreicher Hautschutzaufsatz für empfindliche Bereiche- insbesondere für die Achselhöhle und den Hals. Mit dem Aufsatz kann man bis 1mm rasieren ohne Rötungen oder Schnitten.
Vorteile
safe Rasieren dank der Schutzfunktion
Nachteile
relativ schwierig den Aufsatz von der Klinge zu trennen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.