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  • Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
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Eingestellt

OneBlade ProFace + Body

QP6650/60

4.3
| (1900) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge
Der Philips OneBlade Pro Face + Body trimmt, rasiert und stylt jede Haarlänge. Sie erhalten eine Klinge für das Gesicht und eine Klinge für den Körper inkl. Hautschutzaufsatz. Mit Philips OneBlade benötigen Sie nur ein Tool für Ihren Style.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Dein Style. Ganz einfach.

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

  • Nass oder trocken verwendbar

  • LED-Digitalanzeige

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade wurde für das Styling im Gesicht und am Körper entwickelt und trimmt, konturiert und rasiert Haare jeder Länge. Dank der Gleitbeschichtung und der abgerundeten Spitzen sorgt er für eine einfache und angenehme Rasur. Und mit einer Schneideeinheit, die sich mit 200-Mal pro Sekunde bewegt, ist sie selbst bei längeren Haaren effizient.

Trimmen

Trimmen

Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie zwischen 14 einstellbaren Längen, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom Stoppelbart über den Dreitagebart bis hin zu längeren Bärten. Trimmen Sie die Haare unterhalb Ihres Halses mit dem Trimmaufsatz für den Körper (3 mm).

Stylen

Stylen

Mit der doppelseitigen Klinge erhältst du in Sekundenschnelle die perfekten Linien, sodass du jedes Haar sehen kannst, das du schneidest.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3112060

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1900

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

26/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großartig alles was Mann benötigt

Ich bin überzeugt ist schon der Nacfolger, obwohl der erste noch tadellos funktioniert.

Vorteile

handlich, Funktion zu 100%

Nachteile

Bisher noch keine festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-26

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt leistet was es verspricht

Ja der Rasierer hat mir voll und ganz begeistert. Jetzt kann ich mich rasieren ohne die Gefahr mich zu schneiden. Kommt an alle Stellen problemlos ran. Akku hat eine gute Leistung, hält lange. Ich benutze ihn aber Hauptsächlich im Gesicht, jeden Tag.Das beste was ich bis jetzt hatte. Ich bin gespannt wie lange die Klinge durchhält und wirklich vier Monate hält.

Nachteile

Eine Transporttasche wäre Praktisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-15

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Rasur, ob Drei-Tage-Bart oder glatt.

Sehr präzieses Rasieren. Sehr handlich, Akku hält lange, über die haltbarkeit der Klingen kann ich noch nicht viel sagen, habe den rasierer erst 1 Monat und der Drei-Tage-Bart wird nicht so oft gestutzt. Auf jeden Fall ein guterKauf

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.