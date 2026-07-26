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  • Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*
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Eingestellt

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6651/35

4.3
| (1900) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*
Der neue OneBlade Pro 360 trimmt, rasiert und stylt mühelos Haare jeder Länge. Rasieren und trimmen Sie selbst schwer erreichbare Stellen in weniger* Zügen. Nie wieder mehrere Arbeitsschritte und Geräte – OneBlade macht alles allein.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte1

Schneidet Haare, nicht die Haut

Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

  • Nass oder trocken verwendbar

  • LED-Digitalanzeige

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie für die Bartpflege. Er kann Haare jeder Länge rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser (schneidet 12.000 Mal pro Minute), das selbst bei längeren Haaren effizient schneidet.

Innovative 360-Grad-Klinge

Die innovative 360-Grad-Klinge ist in alle Richtungen schwenkbar, um sich an die Gesichtskonturen anzupassen. Das Design ermöglicht einen konstanten Hautkontakt und Kontrolle. So können Sie selbst schwer erreichbare Stellen ganz einfach trimmen und rasieren – mit weniger Zügen und mehr Komfort.

Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

Präzisionskamm mit 14 Einstellungen

Trimmen Sie Ihren Bart mit dem im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren Präzisionskamm auf eine gleichmäßige Länge. Wählen Sie eine der 14 einstellbaren Schnittlängen aus, um Ihre gewünschte Bartlänge zu erhalten – vom leichten Stoppelbart bis zum Dreitagebart oder längeren Bart.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

1900

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

26/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Großartig alles was Mann benötigt

Ich bin überzeugt ist schon der Nacfolger, obwohl der erste noch tadellos funktioniert.

Vorteile

handlich, Funktion zu 100%

Nachteile

Bisher noch keine festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-26

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt leistet was es verspricht

Ja der Rasierer hat mir voll und ganz begeistert. Jetzt kann ich mich rasieren ohne die Gefahr mich zu schneiden. Kommt an alle Stellen problemlos ran. Akku hat eine gute Leistung, hält lange. Ich benutze ihn aber Hauptsächlich im Gesicht, jeden Tag.Das beste was ich bis jetzt hatte. Ich bin gespannt wie lange die Klinge durchhält und wirklich vier Monate hält.

Nachteile

Eine Transporttasche wäre Praktisch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body verfasst

Date of Use 2026-07-15

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Rasur, ob Drei-Tage-Bart oder glatt.

Sehr präzieses Rasieren. Sehr handlich, Akku hält lange, über die haltbarkeit der Klingen kann ich noch nicht viel sagen, habe den rasierer erst 1 Monat und der Drei-Tage-Bart wird nicht so oft gestutzt. Auf jeden Fall ein guterKauf

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst

Diese Bewertung wurde für OneBlade Pro 360 QP6652/35 Face + Body verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: zwei vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.