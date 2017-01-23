Eingestellt
Mit Jet Clean-System
Mit LED-Display
Drei Scherköpfe in einer Schereinheit, die sich mit voller Bewegung unabhängig voneinander drehen. Diese einzigartige Kombination gewährleistet eine optimale Konturenanpassung an der Haut und erfasst selbst das problematische Nackenhaar.
Die drei Klingenkränze der Triple Track-Scherköpfe bieten 50 % mehr Scherfläche im Vergleich zu herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Auszeichnungen
4.0
von 5
66
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
dw010408
23/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
das ganze Konzept überzeugt
Es geht um einen Rasierer der Series 5000, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Alles stimmt: die Rasur, die Reinigung des Geräts unter fließendem Wasser, Aufladung und Reinigung/Desinfektion in der zugehörigen Box, der Langhaarschneider, der sich mühelos auswechseln lässt. Das Gerät liegt gut in der Hand, ist gut designed und macht einen hochwertigen Eindruck. Ich hatte vorher auch einen Philips-Rasierer, den ich viele Jahre genutzt habe und bei dem mittlerweile der Akku etwas schwach geworden war. Im Vergleich dazu ein Quantensprung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für arcitec RQ1095/21 Elektrorasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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UweR
23/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
das ganze Konzept überzeugt
Es geht um einen Rasierer der Series 5000, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Alles stimmt: die Rasur, die Reinigung des Geräts unter fließendem Wasser, Aufladung und Reinigung/Desinfektion in der zugehörigen Box, der Langhaarschneider, der sich mühelos auswechseln lässt. Das Gerät liegt gut in der Hand, ist gut designed und macht einen hochwertigen Eindruck. Ich hatte vorher auch einen Philips-Rasierer, den ich viele Jahre genutzt habe und bei dem mittlerweile der Akku etwas schwach geworden war. Im Vergleich dazu ein Quantensprung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Grisu62
13/11/2016
Deutschland
komfortabel
leicht, kompakt, reisetauglich, hautfreundlich und pflegeleicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.