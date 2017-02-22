Zurück zur Routine
20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
RQ1145/16
DualPrecision & GyroFlex2D
45 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.8
von 5
112
Bewertungen
JulianG0LXX
22/02/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
Pushlik
22/02/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Very pleased
I am very please with my new shaver, it gives me a clean shave that lasts me all day and into the evening. Julian
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
mardybum
17/08/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
simple to use
easy and very convenient for everyday use even for my teenage son who can make anything look complicated
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/17 wet and dry electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.