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Eingestellt
DualPrecision & GyroFlex2D
45 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Auszeichnungen
4.0
von 5
443
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Dieter607
13/02/2024
Deutschland
Philips Rasierer RQ1150
Sehr zufrieden mit dem Rasierer Perfekt auch zum Nass Rasieren
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver verfasst
hape31
10/02/2016
Deutschland
Mein Rasierer
Anwendungsfreundlich, Handlich, sehr gute Ergebnisse, sehr gute Akkuleistung, schnelle Akkuaufladung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Bolle
07/10/2014
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieser Rasierer ist einfach Klasse
Der Philips SHAVER Series 7000 SensoTouch elektrischer Nass- und Trockenrasierer ist einfach Handlich und Super
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.