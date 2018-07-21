Hallo IKKKI, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Philips Gesichtsrasierer entschieden haben. Es ist jedoch bedauerlich, dass Sie mit der Rasierleistung bisher noch nicht zufrieden sind. Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer Kunden sind uns ein wichtiges Anliegen. Daher möchten wir Ihnen gerne mit folgenden Hinweisen Hilfestellung leisten: 1) Das Rasieren von langen Haaren kann sehr unangenehm sein und Hautreizungen verursachen. Wenn Sie sich seit einigen Tagen nicht mehr rasiert und einen dichten Bart haben, sollten Sie Ihren Bart erst schneiden, bevor Sie sich rasieren. Damit verkürzen Sie auch die Rasierzeit. Dafür können Sie z.B. den mitgelieferten Trimmeraufsatz verwenden. 2) Während der Rasur ist es wichtig, sanft zu sein, besonders, wenn Ihre empfindliche Haut anfällig für Reizungen ist. Drücken Sie mit dem Rasierer nicht zu stark auf die Haut. Üben Sie nur leichten Druck aus, sodass die Haare im Gesicht hervorstehen und die Rasierklingen sie erfassen und schneiden können. Leichter Druck reduziert außerdem die Reibung zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut, was sich angenehmer anfühlt. 3) Beginnen Sie mit der Rasur, indem Sie Ihren Rasierer in kreisenden Bewegungen über Ihre Haut bewegen. So können alle Haare mit verschiedenen Wuchsrichtungen von Ihrer Haut entfernt werden. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich jederzeit unter [email protected] bei uns melden. Bitte erwähnen Sie hierfür die Referenznummer 108354847 in der Betreffzeile, damit wir Ihre Rezension mühelos einordnen können. Herzliche Grüße Ihr Philips Care-Team