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Ultimatives Rasiererlebnis
Unser bester Philips Rasierer, der SensoTouch 3D RQ1250CC, bietet das ultimative Rasiererlebnis. Mit dem GyroFlex 3D-System passt er sich nahtlos an Ihre Gesichtskonturen an und erfasst dank der UltraTrack-Scherköpfe mit wenigen Zügen jedes Haar.
UltraTrack & GyroFlex 3D
50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionstrimmer
Jet Clean System
Das GyroFlex 3D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich perfekt den Gesichtskonturen an, für eine Anwendung mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
Genießen Sie eine gründliche Rasur mit minimaler Hautirritation. Der Scherkopf verfügt über drei spezielle Klingenkränze: Schlitze für normales Haar, Kanäle für lange oder glatt anliegende Haare und Löcher für sehr kurze Härchen.
Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.3
von 5
1002
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
OsitoXXL
15/11/2025
Deutschland
Äußerst empfehlenswert
ich benutze dieses Gerät schon jahrelang und bin immer sehr zufrieden
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-15
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/22 Wet & dry electric shaver verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-15
RudiRastlos
08/12/2020
Deutschland
immer gute Rasur
Ich habe nie Probleme mit dem Gerät gehabt! Habe sogar jetzt die neuen Scherköpfe drauf!!
Vorteile
glatte Rasur
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-07
NORDLICHT32
17/12/2019
Deutschland
Sehr langlebig für die perfekte Rasur
Rasierer liegt gut in der Hand, schneidet präszise, lange Akkulaufzeit, gut zu reinigen.
Vorteile
Hohe Qualität, fairer Preis
Nachteile
Klingenabdeckung aus Plastik geht schnell kaputt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2017-12-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2017-12-17
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.