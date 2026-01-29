Eingestellt
S1332/41
PowerCut-Schersystem
Öffnen per Knopfdruck
Akku- und Netzbetrieb
Der Philips Rasierer für ein sauberes und angenehmes Ergebnis. Seine 27 PowerCut-Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für eine glatte und gleichmäßige Rasur – und das bei jeder Verwendung.
Reinigen Sie Ihren Rasierer schnell mit nur einem Tastendruck. Öffnen Sie einfach den Scherkopf und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.
Verwenden Sie Ihren praktischen kabellosen Rasierer, damit es beim Rasieren zu keinem Kabelsalat kommt. Oder verwenden Sie ihn mit Kabel für eine zuverlässige Rasur, wenn der Akku leer ist.
4.0
von 5
1059
Bewertungen
RICKI71
29/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Rasierer
Gründliche Rasur, lange Akkulaufzeit und unschlagbares Preis-, und Leistungsverhältnis. Leicht zu reinigen, der Netzstecker ist aber nicht besonders gelungen.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Maus76
25/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
gutes produkt.
Ich benutze das Produkt nicht selbst, weil ich es meinen Sohn gekauft habe. aber er ist sehr zufrieden damit. er findet es sehr gut. Rasur ist gründlich dank dieses beweglichen Schärkopfes.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3001/00R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Vitz
17/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Großartig
Preis - Leistung gut. Ich bin zufrieden. Der Rasierer läuft einwandfrei und schneidet gut.
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.