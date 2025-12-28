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  • Einfache Rasur – gründlich und angenehm
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Shaver series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5466/18

4.1
| (451) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Einfache Rasur – gründlich und angenehm
Mit dem Philips Rasierer Series 5000 wird die tägliche Rasur einfach und komfortabel. ComfortTech Blades und 360°-Konturköpfe unterstützen eine gründliche Rasur und der ergonomische Griff gewährleistet eine einfache Kontrolle. Dank der One-Touch-Öffnung wird die Reinigung schnell und unkompliziert.
Alle Vorteile anzeigen
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Shaver series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Shaver series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

89,99 €

  • SH30

    SH30
    Ersatz-Scherköpfe

    29,99 €

89,99 €

89,99 €

Einfache Rasur – gründlich und angenehm

  • ComfortTech Klingen

  • 360-Grad-Scherköpfe für Konturen

  • Erweitertes Display

  • SmartClick-Präzisionstrimmer

Effiziente Rasur mit Fokus auf Hautkomfort

Effiziente Rasur mit Fokus auf Hautkomfort

Selbstschärfende ComfortTech Klingen sorgen für eine effiziente und gründliche Rasur und unterstützen gleichzeitig den Hautkomfort. Die abgerundeten Klingenkappen schützen die Haut. Die Klingen schneiden die Haare knapp über der Hautoberfläche – für ein glattes und angenehmes Ergebnis.

Folgt den Gesichtskonturen für eine glatte und komfortable Rasur

Folgt den Gesichtskonturen für eine glatte und komfortable Rasur

Die vollständig flexiblen Scherköpfe bewegen sich um 360° und folgen den Konturen deines Gesichts. So bleibt der Hautkontakt erhalten, auch an schwer erreichbaren Stellen. Für eine gründliche und komfortable Rasur.

Aufsteckbarer Trimmer für Schnurrbart und Koteletten

Aufsteckbarer Trimmer für Schnurrbart und Koteletten

Stecke den hautfreundlichen Präzisionstrimmer einfach auf, um deinem Look den letzten Schliff zu geben. Ideal zum Formen des Schnurrbarts und zum präzisen Trimmen der Koteletten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

451

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

28/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr angenehme Rasur

Sehr angenehme sanfte und gründliche Rasur. Akku hält ca. 2 Wochen. Lediglich der Ein-/Aus-Schalter ist nicht optimal platziert, weil man ihn beim Rasieren manchmal unabsichtlich erwischt.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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16/11/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Akku Anzeige sowie die restlichen anzeigen gut

Alles bestens hatte vorher einen 3000 er , Rasur deutlich besser.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5467/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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15/12/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ich bin mit dem Rasierapparat sehr zufrieden

Rasiert sehr sauber und gründlich! Ich verwende Rasierer von Philips seit ca. 40 Jahren.

Vorteile

Preiswert und leicht zu handhaben!

Nachteile

Bislang noch keine festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5466/17 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 