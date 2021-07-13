Seit mehr als 30 Jahren rasiere ich mich ausschließlich mit Philips Rasierern. Ich war und bin damit sehr zufrieden. Mein voriger, der HQ 6425, leistete immerhin über 19 Jahre treue Dienste. Nun entschied ich mich für den S 5110, obwohl mir ein reines Netzgerät lieber gewesen wäre, also ohne Akku. Ich habe ihn erst seit gut zwei Wochen in Gebrauch und bin von der Rasierleistung wirklich begeistert. Er rasiert so sanft und gründlich wie man es sich wünscht, auch die empfindlichen Partien am Hals werden geschont. Es gibt weder Brennen noch gerötete Haut. Dabei ist das Geräusch angenehm leise, er schnurrt nur so vor sich hin. Er liegt perfekt in der Hand, ist auch nicht zu schwer. Nur finde ich den Wechsel zwischen Schereinheit und Trimmer etwas umständlich, was früher einfacher war durch Ausklappen des Trimmers. Insgesamt hat er die volle Punktzahl verdient mit fünf Sternen. Mein einziger Kritikpunkt wäre die große Frage: Wie viele Ladungen hält der Akku durch? Ich finde es sehr schade, daß er sich nicht austauschen läßt - oder doch? In Anbetracht der Garantieverlängerung aber gebe ich 5 Sterne. Nun bin ich gespannt, wie lange der S 5110 hält. Wer einen gründlichen und sanften Rasierer sucht, ist mit diesem Gerät jedenfalls gut beraten und ich kann ihn wirklich empfehlen.