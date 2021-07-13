Eingestellt
MultiPrecision-Klingensystem
In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe
Präzisionstrimmer und Nasenhaartrimmer
Rasieren Sie dank Turbo+ Modus selbst dichten Bart mit 20 % mehr Leistung.
Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.
In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.
4.2
von 5
2967
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
DB1301
13/07/2021
Deutschland
Super Rasierer
Es gefällt mir die Selbstreinigung sehr gut Und gutes Rasierergebnis
Vorteile
Gutes rasierergebnis leichte reinigung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/72 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/72 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Hara145
04/11/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ein Rasiergerät mit vielen Möglichkeiten
Ich habe bereits einen Trockenrasierer von Philps. Der Philips Shaver series 5000 hat mich aber sehr angenehm überrascht. Ich kann ihn wie einen normalen trockenrasierer benutzen oder eben mit Rasierschaum und dem Rasierer als Nassrasierer. Da ich aus gesundheitlichen Gründen beide Formen der Rasiur bevorzuge- ist dieses Gerät ein optimales Gerät
Vorteile
1 Rasiergerät erstzt 2 Rasierer
Nachteile
Das dazu gehörige Reinigungsgerät ist zwar wirksam aber zu groß, wuchtig und schwer. Auf Reisen nicht anwendbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5572/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5572/10 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
HH M
30/09/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekte Rasur
Sehr leiser Lauf (vorheriges Gerät war deutlich lauter) + lange Akkulaufzeit. Reinigung Scherkopf sehr einfach + schnell. Kein sperriges Ladegerät; zum Laden nur Kabel anstecken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/72 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5550/72 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
20 % mehr Leistung (im Vergleich zur Verwendung ohne Turbo+-Modus)