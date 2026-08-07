SteelPrecision Klingen
Power Adapt Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Integrierter Präzisionstrimmer
Die 45 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen dieses Philips Rasierers sind leistungsstark und dennoch schonend. Mit bis zu 90.000 Schneidevorgängen pro Minute schneidet er mehr Haare in einem Zug für ein sauberes und angenehmes Ergebnis.
Der Rasierer hat einen intelligenten Gesichtshaarsensor, der die Haardichte 125 Mal pro Sekunde misst. Die Technologie passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.
Dieser Philips Rasierer wurde speziell für die Konturen Ihres Gesichts entwickelt und verfügt über vollständig flexible Scherköpfe, die sich um 360° drehen, für eine gründliche und angenehme Rasur.
4.3
von 5
3606
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
masche58
07/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Glatte Haut und gutes Gefühl
Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die 3 Scherköpfe passen sich hervorragend den Gesichtskonturen an und gleiten angenehm „zart“ über die Haut. Nach dem rasieren fühlt sich die Gesichtshaut weich und entspannt an, was mich am meisten begeistert. Eine Akkuladung hält sehr lange und er ist schnell wieder aufgeladen. Außerdem ist der Rasierer im Betrieb sehr leise. Rundum ist dieser Philips-Rasierer ein gelungenes Produkt, das ich bedenkenlos weiterempfehlen kann.
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-26
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-26
Andreas B.
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Guter Rasierer
Ich bin mit dem Shaver Series 5000 sehr zufrieden. Die Rasur ist angenehm und das Ergebnis ist sehr gut. Der Rasierer liegt gut in der Hand und hat ein angenehmes Gewicht. Ich habe die Version ohne Reinigungsstation gewählt, da sich der Rasierer auch so leicht reinigen lässt. Die einfache Ladestation reicht völlig aus. Das mitgelieferte Reiseetui war mir wichtig, damit ich den Rasierer auch unterwegs gut mitnehmen kann.
Vorteile
Leise gründlich, liegt gut in der Hand, einfache Bedienung, lässt sich gut reinigen
Nachteile
Die Flächen und die eigentlichen Scherköpfe sind etwas groß, es lässt sich nicht immer präzise abschätzen wo genau die Rasierfläche beginnt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-30
Sclappo
28/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr leise, sehr scharf. Hab den Wechsel von B.... nicht bereuht!
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-27
Diese Bewertung wurde für Shaver Series 5000 S5889/50 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-07-27
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Tested versus Philips Series 3000.