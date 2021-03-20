Eingestellt
4.2
von 5
2259
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Bernd_55
20/03/2021
Deutschland
Total zufrieden mit dem Rasierer
Seit Jahren Nass rasiert und öfter einen E-Rasierer ausprobiert. Aber nie zufrieden gewesen. Mit diesem Rasierer voll und ganz zufrieden. Rasiert und trimmt genau und gründlich. Also voll und ganz zufrieden!
Vorteile
Sehr gründlich!
Nachteile
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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5290/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
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Shero
24/11/2020
Deutschland
Philips
Das ist die beste rasiere die ich jemals gesehen habe es ist so comfort und stark beim rasieren einfach wunderbar
Vorteile
Sehr stark und leise comfort
Nachteile
Nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Tucke
14/10/2020
Deutschland
Rasiert perfekt, Top.
Da mein alter Remington Rasierer zu schnell an Akkuleistung verloren hat habe ich mich für diesen schön in der Hand liegenden Rasierer von Philips entschieden und wurde nicht enttäuscht ;-). Er rasiert perfekt, ein klasse Produkt.
Vorteile
Liegt gut in der Hand, leichte Reinigung und gute Rasur
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5420/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5420/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst