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Shaver series 5000 S5672/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5672/12

4.2
| (2259) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.
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4.2

von 5

2259

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

20/03/2021

Deutschland

Deutschland

Total zufrieden mit dem Rasierer

Seit Jahren Nass rasiert und öfter einen E-Rasierer ausprobiert. Aber nie zufrieden gewesen. Mit diesem Rasierer voll und ganz zufrieden. Rasiert und trimmt genau und gründlich. Also voll und ganz zufrieden!

Vorteile

Sehr gründlich!

Nachteile

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5290/12 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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24/11/2020

Deutschland

Deutschland

Philips

Das ist die beste rasiere die ich jemals gesehen habe es ist so comfort und stark beim rasieren einfach wunderbar

Vorteile

Sehr stark und leise comfort

Nachteile

Nichts

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5250/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/10/2020

Deutschland

Deutschland

Rasiert perfekt, Top.

Da mein alter Remington Rasierer zu schnell an Akkuleistung verloren hat habe ich mich für diesen schön in der Hand liegenden Rasierer von Philips entschieden und wurde nicht enttäuscht ;-). Er rasiert perfekt, ein klasse Produkt.

Vorteile

Liegt gut in der Hand, leichte Reinigung und gute Rasur

Nachteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 S5420/06 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

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